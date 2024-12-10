Мбаппе получил травму в игре Лиги чемпионов
Вместо француза вышел Родриго.
В рамках 6-го тура Лиги чемпионов Реал встречается с Аталантой.
В конце первого тайма мадридцы понесли кадровую потерю. Француз Килиан Мбаппе получил мышечную травму и не смог продолжить игру.
Вместо нападающего на поле вышел Родриго Гоес, который сам недавно восстановился от повреждения.
На момент написания новости продолжается первая половина встречи. Реал побеждает со счетом 1:0, автором единственного гола стал как раз Мбаппе.
Напомним, ранее сообщалось, что Реал определился с потенциальными заменами Анчелотти.
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