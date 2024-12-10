iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе получил травму в игре Лиги чемпионов

Вместо француза вышел Родриго.
Вчера, 22:48
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 6-го тура Лиги чемпионов Реал встречается с Аталантой.

В конце первого тайма мадридцы понесли кадровую потерю. Француз Килиан Мбаппе получил мышечную травму и не смог продолжить игру.

Вместо нападающего на поле вышел Родриго Гоес, который сам недавно восстановился от повреждения.

На момент написания новости продолжается первая половина встречи. Реал побеждает со счетом 1:0, автором единственного гола стал как раз Мбаппе.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал определился с потенциальными заменами Анчелотти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Лига чемпионов: Бавария разбила Шахтер, Реал обыграл Аталанту, победы Ливерпуля, Байера и ПСЖ Лига чемпионов: Бавария разбила Шахтер, Реал обыграл Аталанту, победы Ливерпуля, Байера и ПСЖ
Мюллер благодаря голу в ворота Шахтера сравнялся по количеству сезонов с забитыми мячами в ЛЧ с Роналду Мюллер благодаря голу в ворота Шахтера сравнялся по количеству сезонов с забитыми мячами в ЛЧ с Роналду
Мбаппе поделился деталями своей личной жизни Мбаппе поделился деталями своей личной жизни
Мбаппе: Я всегда ставил сборную Франции в приоритет Мбаппе: Я всегда ставил сборную Франции в приоритет
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа00:42
Конопля и Грам - худшие игроки Шахтера в игре против Баварии по версии статистических порталов
Лига Чемпионов00:25
Лига чемпионов: Бавария разбила Шахтер, Реал обыграл Аталанту, победы Ливерпуля, Байера и ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Мюллер благодаря голу в ворота Шахтера сравнялся по количеству сезонов с забитыми мячами в ЛЧ с Роналду
Лига Чемпионов23:55
Бавария в волевом стиле разгромила Шахтер
Лига Чемпионов23:21
Матч Шахтер - Бавария установил рекорд посещаемости
Бокс22:58
Бывший промоутер Кличко рассказал, с кем тот точно не подерется в случае возвращения
Европа22:48
Мбаппе получил травму в игре Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:27
Быстрый обмен мячами - в видео голов матча Шахтер - Бавария
Европа21:59
Салах установил новый рекорд Ливерпуля
Лига Чемпионов21:50
Шахтер – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK