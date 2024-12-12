iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шевченко стал одним из первых членов Зала славы Милана

Украинец попал в престижный список вместе с Филиппо Индзаги и Марко ван Бастеном.
Сегодня, 18:34
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Итальянский Милан объявил первую тройку нападающих, которая попала в Зал славы клуба.

Как сообщила пресс-служба «россонери», такая честь выпала Марко ван Бастену, Филиппо Индзаги и Андрею Шевченко. Голландец, итальянец и украинец присоединились в чем списке к Франко Барези, который стал первым членом Залы.

Вклад ван Бастена, Индзаги и Барези почтят на специальной церемонии перед матчем Милан -- Дженоа, который пройдет 15 декабря, им вручат особый трофей. Шевченко не сможет принять участие в этой церемонии из-за личных обстоятельств, его почтят позже.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан представил форму в ретро-стиле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Андрей Шевченко

Статьи по теме

Аталанта вырвала победу над Миланом Аталанта вырвала победу над Миланом
Милан представил новую форму в ретро-стиле Милан представил новую форму в ретро-стиле
Милан разгромил Сассуоло в Кубке Италии Милан разгромил Сассуоло в Кубке Италии
Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов могут обойти сразу три игрока Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов могут обойти сразу три игрока
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Формула 120:30
В Формуле-1 появится первая женщина на должности гоночного инженера
Европа20:26
Манчестер Юнайтед может продать более половины текущего состава при первой возможности
Киберспорт20:15
Команда Зинченко с двумя заменами стартует на EPL Season 22
Европа19:59
Челси оформил выход в 1/8 Лиги конференций
Лига конференций19:31
Челси без проблем одолел Астану в неоптимальном составе
Европа19:16
"Ты - ребенок": Экс-форвард Уотфорда раскритиковал Рэшфорда
Европа18:59
Аморим: Мы хотим вернуть МЮ на вершину АПЛ
Европа18:45
Звезда Баварии второй раз в карьере был признан игроком года в сборной Германии
Европа18:34
Шевченко стал одним из первых членов Зала славы Милана
Водные18:25
Чемпион Европы объявил о завершении карьеры в 31 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK