Шевченко стал одним из первых членов Зала славы Милана

Украинец попал в престижный список вместе с Филиппо Индзаги и Марко ван Бастеном.

Итальянский Милан объявил первую тройку нападающих, которая попала в Зал славы клуба.

Как сообщила пресс-служба «россонери», такая честь выпала Марко ван Бастену, Филиппо Индзаги и Андрею Шевченко. Голландец, итальянец и украинец присоединились в чем списке к Франко Барези, который стал первым членом Залы.

Вклад ван Бастена, Индзаги и Барези почтят на специальной церемонии перед матчем Милан -- Дженоа, который пройдет 15 декабря, им вручат особый трофей. Шевченко не сможет принять участие в этой церемонии из-за личных обстоятельств, его почтят позже.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан представил форму в ретро-стиле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!