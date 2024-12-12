Экс-форвард Динамо: Я бы не вернулся в Украину во время войны ни за какие деньги

Экс-форвард Динамо Фран Соль дал интервью изданию Relevo, в котором высказался о войне в Украине.

По словам испанца, он бы не уехал из Киева, если бы не боевые действия.

"Я уехал за год до начала конфликта - в октябре 2021 года. Мне немного повезло. Другим игрокам было хуже, им пришлось оставаться в гостиницах, пока они не смогли покинуть страну. Мне пришлось бы вдаваться в подробности, чтобы рассказать, что они пережили, но, слава Богу, что они смогли уехать. К счастью, я этого не пережил.

Если бы не было войны, я бы остался. Это был клуб, который мне нравился, моей семье было комфортно жить в Киеве, но из-за войны мне пришлось воспользоваться правилом ФИФА, по которому игроки, которые имели контракт с украинским клубом, могли перейти в другой клуб. Поэтому я поехал в Ларнаку".

Соль также заявил, что уровень чемпионата Украины после начала полномасштабного вторжения значительно упал.

"Из-за войны уровень чемпионата Украины сильно упал. Легионеров стало намного меньше, но, если честно, те кто сейчас там играет... я не знаю, как они это делают и как их убедили. Но стопроцентно знаю - я бы не поехал туда даже за все деньги мира", - сказал Соль.

Напомним, сегодня "бело-синие" сыграют против Реал Сосьедада. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.

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