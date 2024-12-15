Легендарный футболист Шахтера умер в возрасте 84 лет

Пресс-служба донецкого Шахтера объявила о смерти одной из легенд клуба Алексея Дрозденко.

Дрозденко умер в возрасте 84 лет. Причина его смерти пока остается неизвестной.

Читай также: Бразильский талант, которого отправляли в Шахтер, определился со своим будущим

"Горняки" в своем обращении подчеркнули важность Алексея Митрофановича и выразили слова соболезнования и поддержки его близким и родным.

"ФК Шахтер искренне соболезнует родным и близким Алексея Митрофановича Дрозденко в связи с этой тяжелой утратой. Он навсегда вписал свое имя в историю донецкого футбола и остается в сердцах миллионов болельщиков "горняков", - говорится в заявлении клуба.

Алексей Дрозденко играл за донецкий коллектив в течение 11 сезонов с 1962 по 1973 год, а после в течение долгих лет входил в тренерский штаб клуба и даже был И.О. Главного тренера с октября по ноябрь 1999 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!