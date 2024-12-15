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Легендарный футболист Шахтера умер в возрасте 84 лет

Причина смерти Алексея Дрозденко остается неизвестной.
Сегодня, 17:59
Алексей Дрозденко / shakhtar.com
Алексей Дрозденко / shakhtar.com

Пресс-служба донецкого Шахтера объявила о смерти одной из легенд клуба Алексея Дрозденко.

Дрозденко умер в возрасте 84 лет. Причина его смерти пока остается неизвестной.

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"Горняки" в своем обращении подчеркнули важность Алексея Митрофановича и выразили слова соболезнования и поддержки его близким и родным.

"ФК Шахтер искренне соболезнует родным и близким Алексея Митрофановича Дрозденко в связи с этой тяжелой утратой. Он навсегда вписал свое имя в историю донецкого футбола и остается в сердцах миллионов болельщиков "горняков", - говорится в заявлении клуба.

Алексей Дрозденко играл за донецкий коллектив в течение 11 сезонов с 1962 по 1973 год, а после в течение долгих лет входил в тренерский штаб клуба и даже был И.О. Главного тренера с октября по ноябрь 1999 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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