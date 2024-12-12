Бразильский талант, которого отправляли в Шахтер, определился со своим будущим

17-летний вингер Сан-Паулу Энрике Кармо определился со своим будущим.

Бразильский талант решил продлить контракт с нынешним клубом. Об этом сообщила пресс-служба "трехцветных"

Новая договоренность между футболистом и его командой будет действительна до лета 2028 года. Финансовые детали соглашения не сообщаются.

Напомним, что услугами Кармо интересовался ряд клубов, в частности, зимой следующего года его собирался приобрести донецкий Шахтер.

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