Челси уверенно победил Брентфорд с Ярмолюком

В рамках 16-го тура АПЛ Челси на своем поле принял Брентфорд.

Первый тайм шел достаточно легко для хозяев поля, но забить им достаточно долго не удавалось. Открыт счет был только на 43-ой минуте благодаря голу Марка Кукурелье.

Во второй 45-минутке «пчелы» выровняли игру и, наверное, больше заслуживали того, чтобы сравнять, а не пропустить снова, но сначала произошло именно второе. Николяс Джексон отметился голом, который закрепил победу его команды.

Впрочем, гол подопечных Томаса Франка тоже состоялся, но он уже не влиял на исход матча. Бриан Мбемо забил на 90-ой минуте

Таким образом, Челси продолжает быть главным преследователем Ливерпуля, имея лишь на 2 очка меньше, хотя, у «красных» матч в запасе.

Челси - Брентфорд 2:1

Голы: Кукурелья, 43, Джексон, 80 - Мбемо, 90

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