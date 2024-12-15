iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси уверенно победил Брентфорд с Ярмолюком

"Синие" справились с "пчелами“.
Вчера, 22:58
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В рамках 16-го тура АПЛ Челси на своем поле принял Брентфорд.

Первый тайм шел достаточно легко для хозяев поля, но забить им достаточно долго не удавалось. Открыт счет был только на 43-ой минуте благодаря голу Марка Кукурелье.

Во второй 45-минутке «пчелы» выровняли игру и, наверное, больше заслуживали того, чтобы сравнять, а не пропустить снова, но сначала произошло именно второе. Николяс Джексон отметился голом, который закрепил победу его команды.

Впрочем, гол подопечных Томаса Франка тоже состоялся, но он уже не влиял на исход матча. Бриан Мбемо забил на 90-ой минуте

Таким образом, Челси продолжает быть главным преследователем Ливерпуля, имея лишь на 2 очка меньше, хотя, у «красных» матч в запасе.

Челси - Брентфорд 2:1

Голы: Кукурелья, 43, Джексон, 80 - Мбемо, 90

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси брентфорд

Статьи по теме

Челси сделал милый подарок фанам, которые полетели на матч с Астаной Челси сделал милый подарок фанам, которые полетели на матч с Астаной
Мудрик не тренировался накануне матча против Брентфорда Мудрик не тренировался накануне матча против Брентфорда
Челси оформил выход в 1/8 Лиги конференций Челси оформил выход в 1/8 Лиги конференций
Челси без проблем одолел Астану в неоптимальном составе Челси без проблем одолел Астану в неоптимальном составе
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Германия одержала победу в женской эстафете второго этапа Кубка мира, Украина - в топ-10
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Европа00:11
Барселона сенсационно уступила новичку Ла Лиги
Вчера, 23:40
Европа23:40
Аморим - о Гарначо и Рэшфорде: С их талантом в составе мы можем быть намного сильнее
Европа22:58
Челси уверенно победил Брентфорд с Ярмолюком
Европа22:23
Фабрегас признался, что его команда может подписать экс-игрока сборной Англии
Европа21:50
Гвардиола обвинил себя в неудачах Ман Сити
Европа21:07
Рома с Довбиком в очередной раз проиграла в Серии А, пропустив от Комо дважды на последних минутах
Европа20:36
Манчестер Юнайтед благодаря глупой ошибке Нунеша начал камбэк и победил Ман Сити
Европа19:59
Мудрик снова вне заявки Челси, Ярмолюк - в старте Брентфорда
Украина19:59
Полесье на последних минутах матча вырвало победу у Шахтера
Европа19:39
Де Брюйне - о спаде Ман Сити: Надо усердно работать, а не придумывать оправданий
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK