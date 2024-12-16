"Хороший и плохой одновременно": Неймар вспомнил период пребывания в ПСЖ

Футболист Аль-Хиляля Неймар Жуниор поделился мыслями о своем пребывании в стане ПСЖ.

По словам бразильца, у него остались смешанные воспоминания о французском гранде.

"Период моей карьеры в ПСЖ был одновременно и хорошим, и плохим... Хорошим, потому что, с точки зрения футбола, я думаю, что я лучше всего себя проявлял именно в этом клубе. Плохим, потому что у меня часто были травмы

Из-за повреждений я часто грустил. Я не забуду выдающихся моментов, частью которых я стал в Париже, особенно финал Лиги чемпионов. Это были действительно прекрасные мгновения. Мы могли победить, но финал решают детали...

Игра в Лиге 1 была замечательным опытом, и фанаты были очень дружественными со мной. Я написал свою историю в чемпионате Франции, и это было хорошо для моей карьеры. Я горд и счастлив быть ее частью», - сказал Неймар.

Напомним, ранее сообщалось, что отец Неймара высказался о возможном уходе сына из Аль-Хиляля

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