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Неймар: Саудовская лига постоянно прогрессирует, как и Аль-Хиляль

Бразилец высказался о своем переходе в азиатский клуб.
Сегодня, 19:54
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Футболист саудовского Аль-Хиляля Неймар Жуниор поделился причинами своего ухода из ПСЖ.

По словам вингера, он ушел из стана парижан, потому что на него не рассчитывали.

«Я решил покинуть ПСЖ. Мне поступило предложение перейти в Аль-Хиляль.

Я получил это предложение сразу после того, как ушел из французского клуба, потому что в ПСЖ я уже не был счастлив. Руководство и тренер больше не хотели выпускать на поле меня. Мне сообщили об этом, поэтому я был вынужден принимать решение.

И мне пришлось по душе предложение Аль-Хилаля. Я познакомился с этим клубом, местной культурой и лигой.

Я был очень удивлен приемом и добротой фанатов. Саудовская лига прогрессирует, как и наша команда. Моя семья и мы уверены, что приняли правильное решение», - считает бразилец.

Напомним, ранее Неймар подвел итоги своего периода карьеры в ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Аль-Хиляль

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