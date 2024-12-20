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Найкращий подарунок на світі: Грізманн похвалився цікавим презентом

Французский футболист фанатеет от других видов спорта.
Сегодня, 07:46
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн в своем Instagram-аккаунте с большой радостью показал, что ему подарили.

Француз назвал этот презент "лучшим подарком в жизни".

Этим подарком стала коллекционная карточка с изображением бейсболиста Хилио Родригеса из клуба Сиэтл Маринерс, выступающего в MLB (США).

23-летний спортсмен является одной из звезд современного бейсбола, а сам Гризманн, как известно, фанат разных видов спорта, например, баскетболу.

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Найкращий подарунок на світі: Грізманн похвалився цікавим презентом
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