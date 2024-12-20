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Футболисты Эвертона сделали прогнозы на бой Усик - Фьюри

У украинца стало больше поклонников по сравнению с первым поединком.
Вчера, 20:39
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Пресс-служба Эвертона сделала опрос среди своих игроков относительно поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Большинство игроков «ирисок» выбрало победителем будущего победителем именно украинца. Александр победил со счетом 6:4.

Запасной вратарь мерсисайдцев Асмир Бегович считает, что Усик победит нокаутом в 10 раунде. Что интересно, его коллега Джордан Пикфорд тоже думает, что в этом бою произойдет нокаут, но уже от Тайсона Фьюри.

В опросе принял участие и Виталий Миколенко, который выбрал победителем своего соотечественника.

Отметим, что перед прошлым поединком пресс-служба Эвертона сделала такое же видео, где тогда большинство игроков выбрало победителем Фьюри. В пользу украинца, свой голос отдал только португалец Бету, а Миколенко в том видео не снялся.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик поехал на бой Усика и Фьюри.

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Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.
Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.

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