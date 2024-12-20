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Мудрик поехал в Саудовскую Аравию на бой Усик-Фьюри

Украинец решил неплохо провести время, пользуясь вынужденным отпуском из-за допинг-скандала.
Сегодня, 18:39
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Украинец Михаил Мудрик решил воспользоваться тем, что не может играть за Челси в связи с допинг-скандалом, поехав в Саудовскую Аравию.

Вингер «синих» и сборной Украины отправился в Эр-Рияд, где в ночь с 21 на 22 декабря пройдет бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Об этом сообщил фанат Челси с ником Sirshargi, опубликовав совместное фото с Мудриком.

«Рад тебя видеть, мой друг», - написал Sirshargi в своем Instagram.

Напомним, ранее Мареска рассказал, есть ли новые детали в деле с допингом Мудрика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.
Усик легче, чем перед первым боем, Фьюри решался в куртке.

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