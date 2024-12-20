Жирона спокойно справилась с аутсайдером Ла Лиги

В рамках 18-го тура Ла Лиги Жирона справилась с Реалом Вальядолид.

Каталонцы доминировали в течение всего периода игры, но первого гола пришлось ждать чуть больше получаса. Его автором стал Давид Лопес.

Второй мяч пришел чуть менее чем через 10 минут после первого. Гол на свой счет записал Абель Руис.

В конце второго тайма каталонцы довели счет до разгромного. Кристиан Стуани поставил точку в матче.

Жирона - Реал Вальядолид 3:0

Голы: Лопес, 31, Руис, 39, Стуани, 84

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