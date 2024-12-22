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Эвертон Миколенко и Челси сыграли в скучную ничью

Команды ни разу не забили.
Сегодня, 17:54
Эвертон - Челси / Getty Images
Эвертон - Челси / Getty Images

В рамках 17-го тура АПЛ Эвертон дома встретился с Челси.

Гости немного чаще владели инициативой, но не переигрывали полностью соперника по всем статьям и не смогли забить ни одного мяча.

Хозяева также имели несколько своих возможностей, однако не воспользовались ни одной, как и их соперник, поэтому, зрители увидели нулевую ничью.

Эвертон занимает 15 место в АПЛ, имея 16 очков и матч в запасе. Челси отстает на один пункт от Ливерпуля, но «красные» имеют матч в запасе, как и Эвертон из-за того, что их дерби перенесли, а также играет матч 17-го тура против Тоттенхэма только через чуть больше чем полчаса.

Эвертон - Челси 0:0

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