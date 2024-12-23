iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Минута молчания во время матча в Германии началась с нацистского выкрика фаната – другие отреагировали

Чествование памяти жертвам в Магдебурге завершилось очень неожиданно.
Сегодня, 11:31
Getty Images
Getty Images

Перед стартом матча между Рот-Вайс Эссен и Штутгарт II состоялась минута молчания, которой чествовали жертв теракта в городе Магдебург, где уроженец Саудовской Аравии на автомобиле въехал в толпу отдыхавших на ярмарке людей.

В течение минуты молчания один из зрителей, присутствовавших на стадионе, выкрикнул традиционную нацистскую фразу "Германия для немцев" (Deutschland den Deutschen в оригинале).

На это стадион бурно отреагировал свистом и выкриками "прочь нацистов" (Nazis raus в оригинале).

Ранее ISPORT рассказывал, как немецкие фанаты напали на футболиста за то, что он выложил фотографию в футболке другого клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экстра-лига по футзалу: ХИТ совершил сумасшедший камбэк с Athletic, поражения Урагана и Sky Up Экстра-лига по футзалу: ХИТ совершил сумасшедший камбэк с Athletic, поражения Урагана и Sky Up
Усик сделал первое обращение в Сети после победы над Фьюри Усик сделал первое обращение в Сети после победы над Фьюри
Ворскла арендовала игрока Динамо – СМИ Ворскла арендовала игрока Динамо – СМИ
Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

13:35
Экстра-лига по футзалу: ХИТ совершил сумасшедший камбэк с Athletic, поражения Урагана и Sky Up
Бокс13:15
Усик сделал первое обращение в Сети после победы над Фьюри
Украина13:12
Ворскла арендовала игрока Динамо – СМИ
Бокс12:50
Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри
Европа12:45
Подешевевшие футболисты: Неймар, Сане и Мартинелли в десятке самых больших регрессов, а лидирует форвард ПСЖ
Теннис12:20
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
Лига конференций11:58
Лига конференций: известно расписание стыковых матчей
Европа11:31
Минута молчания во время матча в Германии началась с нацистского выкрика фаната – другие отреагировали
Европа10:59
Винисиус – крестный отец: лучший футболист мира получил интересный подарок
Украина10:37
Забарный – лучший игрок года в сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK