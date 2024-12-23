Минута молчания во время матча в Германии началась с нацистского выкрика фаната – другие отреагировали

Чествование памяти жертвам в Магдебурге завершилось очень неожиданно.

Перед стартом матча между Рот-Вайс Эссен и Штутгарт II состоялась минута молчания, которой чествовали жертв теракта в городе Магдебург, где уроженец Саудовской Аравии на автомобиле въехал в толпу отдыхавших на ярмарке людей.

В течение минуты молчания один из зрителей, присутствовавших на стадионе, выкрикнул традиционную нацистскую фразу "Германия для немцев" (Deutschland den Deutschen в оригинале).

На это стадион бурно отреагировал свистом и выкриками "прочь нацистов" (Nazis raus в оригинале).

Ранее ISPORT рассказывал, как немецкие фанаты напали на футболиста за то, что он выложил фотографию в футболке другого клуба.

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