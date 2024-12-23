Криштиану привел детей домой к Санте, кажется все были немного шокированы

Португалец в очередной раз показал, что он отличный семьянин.

Форвард сборной Португалии и саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду незадолго до Рождества возводил своих детей в "гости к Санта-Клаусу".

Жена Роналду Джорджина Родригес поделилась видео, на котором изображены их дети, внимательно слушающие песню Санты. По кадрам кажется, что дети в шоке.

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Попал на видео и сам Роналду, слушающий "хозяина дома" с улыбкой и таким же несколько шокированным выражением лица.

Несколько недель назад Сеть всколыхнула история между Роналду и бывшим его партнером в Реале Рафой ван дер Ваартом, заявившим, что Криштиаун сверг ему фото своего полового члена.

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