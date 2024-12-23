iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Криштиану привел детей домой к Санте, кажется все были немного шокированы

Португалец в очередной раз показал, что он отличный семьянин.
Сегодня, 13:52

Форвард сборной Португалии и саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду незадолго до Рождества возводил своих детей в "гости к Санта-Клаусу".

Жена Роналду Джорджина Родригес поделилась видео, на котором изображены их дети, внимательно слушающие песню Санты. По кадрам кажется, что дети в шоке.

Читай также: Эминем эпично спародировал празднование Криштиану Роналду

Попал на видео и сам Роналду, слушающий "хозяина дома" с улыбкой и таким же несколько шокированным выражением лица.

Несколько недель назад Сеть всколыхнула история между Роналду и бывшим его партнером в Реале Рафой ван дер Ваартом, заявившим, что Криштиаун сверг ему фото своего полового члена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Ограбление?": Атлас назвал победителя реванша Усик - Фьюри "Ограбление?": Атлас назвал победителя реванша Усик - Фьюри
"Огромный удар": Сака выбыл на долгий срок "Огромный удар": Сака выбыл на долгий срок
Усик назвал победителя боя Джошуа - Фьюри Усик назвал победителя боя Джошуа - Фьюри
Анжелика Терлюга впервые стала мамой Анжелика Терлюга впервые стала мамой
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Бокс16:40
"Ограбление?": Атлас назвал победителя реванша Усик - Фьюри
Европа16:10
"Огромный удар": Сака выбыл на долгий срок
Бокс15:48
Усик назвал победителя боя Джошуа - Фьюри
Олимпийские виды15:20
Анжелика Терлюга впервые стала мамой
Бокс14:50
"Строит свое наследние": президент WBC рассказал, будет ли трилогия Усик - Фьюри
Бокс14:25
Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри
Европа14:12
Мудрик сдал положительный допинг-тест, находясь в Челси - СМИ
Бокс14:00
Дюбуа призвал Фьюри завершить карьеру после поражения от Усика
Европа13:52
Криштиану привел детей домой к Санте, кажется все были немного шокированы
13:35
Экстра-лига по футзалу: ХИТ совершил сумасшедший камбэк с Athletic, поражения Урагана и Sky Up
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK