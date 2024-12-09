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Ван дер Ваарт: Криштиану сбросил мне дикпик

Нидерландец продолжает шутить о чужих членах.
Сегодня, 18:50
Рафаэль ван дер Ваарт / Getty Images
Рафаэль ван дер Ваарт / Getty Images

Экс-звезда сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт отшутился по поводу своих недавних слов о Криштиану Роналду.

Напомним, ван дер Ваарт во время интервью, чтобы подчеркнуть трудолюбие Роналду, пошутил, что никогда не видел его член.

Позднее нидерландец решил пошутить еще раз, заявив, что после того интервью португалец все же показал ему свой половой орган.

"Просто хотел в хорошем смысле отметить, что он всегда был в раздевалке первым, а уходил последним.

Я сказал, что никогда не видел его пипиську, но с тех пор он прислал мне дикпик, так что теперь я знаю, как она выглядит", - приводит слова ван дер Ваарта Voetbalprimeur.

Ранее также партнер по сборной позвал Погба в свой клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Рафаэль ван дер Ваарт

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