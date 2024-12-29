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Один из лидеров Милана может перейти к принципиальному сопернику

Фикайо Томори вошел в сферу интерсов Ювентуса.
Сегодня, 19:59
Фикайо Томори / Getty Images
Фикайо Томори / Getty Images

Итальянский Милан может попрощаться зимой с одним из лидеров.

Как сообщает Николо Скира, Фикайо Томори вошел в сферу интересов Ювентуса и неназванных клубов АПЛ. Он также недоволен игровым временем в последних матчах.

Заинтересованные клубы не общались с Миланом, но постоянно держат контакт с агентом игрока.

В текущем сезоне Томори наиграл 1087 минут в 15 матчах, из которых в последних 4 поединках, только 4 минуты.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан может подписать одноклубника Миколенко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Фикайо Томори

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