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Хави поразил своей физической формой после ухода из Барселоны

Испанец проводит время с семьей.
Сегодня, 12:20
Хави / Instagram
Хави / Instagram

Бывший наставник Барселоны Хави Эрнандес отправился на отдых на новогодние праздники.

44-летний специалист продемонстрировал свою физическую форму.

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Хави отжимался вместе с сыном на своей спине.

Отметим, что Хави находится без работы после ухода из Барселоны.

Напомним, Месси похвастался именной маркой премиального вина.

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