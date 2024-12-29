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Месси похвастался именной маркой премиального вина

Аргентинец продолжил сотрудничество с известным производителем алкогольных напитков.
Сегодня, 12:52
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси представил именную линию вин премиум-класса.

У себя в Instagram легендарный футболист похвастался эксклюзивной маркой напитка, опубликовав фото, на котором он открывает бутылку с собственным изображением.

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Ранее состоялась презентация этой коллекции вин от Месси, которая была выпущена в сотрудничестве с известным производителем MM Winemaker. Были представлены два сорта: Lionel Goat 10 - Puglia Primitivo IGT и Lionel Goat 10 - Syrah de Sicilia IGT. На этикетках в белом и черном вариантах изображен сам аргентинский футболист. Цена одной бутылки составляет 60,32 евро.

Отметим, что Месси не впервые сотрудничает с этим производителем алкогольных напитков - в прошлом году была выпущена более широкая коллекция именных вин в честь звезды футбола.

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