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Известная винодельня выпустила коллекцию в сотрудничестве с Месси

Бутылки с изображением Лео обойдутся от 30 до 500 евро.
Сегодня, 00:56
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Всемирно известная винодельня MM Winemaker представила коллекцию вин, созданную в сотрудничестве с Лионелем Месси.

А если быть точным, то  даже три коллекции состоящие из 16 разных вин. LIONEL GOAT 10 включает в себя 10 разных вин стоимостью до 30 евро.

Однако другие варианты существенно дороже. Бутылки из коллекции LIONEL TITANIUM обойдутся в более 100 евро, а LIONEL DIAMOND - и вовсе по 500 евро за бутылку.

В Инстаграме игрока появился пост посвященный MM Winemaker, в котором он поблагодарил виноделов, а также, естественно, прорекламировал товар.

Ранее, напомним, Джуд Беллингем установил еще парочку рекордов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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