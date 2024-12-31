Аутсайдер Серии А может подписать конкурента Довбика

Нападающий Ромы Эльдор Шомуродов может покинуть клуб уже зимой.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, узбек может перейти в Эмполи. Аутсайдер Серии А работает над усилением атаки в связи с травмой Пьетро Пеллегри.

Шомуродов является первой опцией для «адзурри», к тому же, Рома хочет продать игрока, так что трансфер достаточно вероятен.

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти прокомментировал слухи о возможном переходе в Рому.

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