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Аутсайдер Серии А может подписать конкурента Довбика

Эльдором Шомуродовым интересуется Эмполи.
Сегодня, 18:30

Нападающий Ромы Эльдор Шомуродов может покинуть клуб уже зимой.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, узбек может перейти в Эмполи. Аутсайдер Серии А работает над усилением атаки в связи с травмой Пьетро Пеллегри.

Шомуродов является первой опцией для «адзурри», к тому же, Рома хочет продать игрока, так что трансфер достаточно вероятен.

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти прокомментировал слухи о возможном переходе в Рому.

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