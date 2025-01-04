Три минуты в ледяной воде: Забарный показал утренний ритуал
Украинец не зря является примером для юных футболистов.
Футболист сборной Украины и английского Борнмута Илья Забарный опубликовал новый пост в Instagram-stories.
Защитник показал свое интересное увлечение.
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Забарный показал, как сидит в ванной с холодной водой. В воде Илья провел три минуты, а затем полностью погрузился с головой.
В текушем сезоне Забарный провел 19 матчей в составе Борнмута.
Напомним, возлюбленная Роналду поделилась горячими фото с отдыха.
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