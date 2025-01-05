Игрок испанской команды сделал предложение своей девушке после кубкового разгрома от Барселоны

В субботу, 4 января, Барселона в матче 1/16 финала Кубка Испании встречалась с Барбастро, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

Несмотря на неприятный, но ожидаемый для представителя четвертого дивизиона финал поединка, игрок этой команды Исраэль Гарсия Морено устроил трогательное событие для своей девушки. Футболист прямо на поле после игры сделал ей предложение руки и сердца.

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Возлюбленная игрока ответила ему согласием.

Ранее сообщалось, что Ла Лига и федерация футбола Испании не позволили Барселоне зарегистрировать Ольмо и Виктора.

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