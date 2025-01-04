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Барбастро - Барселона 0:4: обзор матча и результат игры 04.01.2025

"Блаугранас" без проблем вышли в 1/8 финала, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Вчера, 21:52
Барселона одержала разгромную победу / Getty Images
Барселона одержала разгромную победу / Getty Images

В субботу, 4 января, Барселона встречалась в гостях с представителем четвертого дивизиона Барбастро в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Команда Ханса-Дитера Флика без каких-либо проблем вышла в следующую стадию турнира, разбив соперника со счетом 4:0.

До перерыва "блаугранас" обеспечили себе преимущество в два мяча усилиями Эрика Гарсии и Роберта Левандовски. Во втором тайме польский нападающий оформил дубль, а довершил разгром Пабло Торре, на счету которого также два ассиста в этом поединке.

Статистика матча Барбастро - Барселона 1/16 финала Кубка Испании

Барбастро - Барселона 0:4

Голы: Гарсия, 21, Левандовски, 31, 47, Торре, 56

Ожидаемые голы (xG): 0.06 - 2.91
Владение мячом: 25% - 75%
Удары: 2 - 19
Удары в створ: 1 - 9
Угловые: 1 - 8
Фолы: 16 - 7

Барбастро: Фабрега (Мендес, 86), Баррера, Хименес, Морено, Оскар Арройо, Фюнес, Гомес, Сауко (Прат, 55), Хавито (Ортега, 78), Алонсо Арройо (Отео, 79), Эль-Хаддади (Иньиго, 55).

Барселона: Щесны, Мартин, Мартинес (Кубарси, 62), Араухо, Кунде (Домингес, 62), Эрик Гарсия, де Йонг, Лопес, Педри (Гави, 46), Торре (Фернандес, 81), Левандовски (Фати, 62).

Предупреждения: Алонсо Арройо, Левандовски.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Кубок Испании

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