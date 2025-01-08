Жирона заявит на Ла Лигу украинского таланта

Испанская Жирона имеет планы на Владислава Крапивцова уже в этом сезоне.

Как сообщает издание AS, Крапивцова заявят на Ла Лигу. Он будет вторым вратарем в связи с уходом Пау Лопеса.

Владислава также могут заявить на Лигу чемпионов, но каталонцы не уверены, что УЕФА это разрешит.

Напомним, ранее сообщалось, чтоЦыганков вернул непривычную прическу, с которой играл за Динамо.

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