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"Команда Слота - номер один": звезда WWE взял на болевой легенду Манчестер Юнайтед

Шеймус жестко пошутил над Невиллом.
Сегодня, 13:45
Шеймус / Instagram
Шеймус / Instagram

Шеймус, боец WWE и фанат Ливерпуля, принял участие в шоу "The Overlap".

Ирландец встретился с Невиллом и ведущей Ребеккой Лоу. Во время беседы Шеймус взял на болевой английского футболиста и пытался подловить того.

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Шеймус хотел, чтобы Гари произнес: "Ливерпуль выигрывает лигу, а команда Арне Слота – номер один!". Невилл сумел выдержать болевой прием и только лишь дважды послал Ливерпуль.

46-летний боец заявил, что это была легкая тренировка.

Напомним, футболист Шахтера нашел себе новую девушку после измены бывшей.

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