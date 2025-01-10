"Ириски" ведут переговоры о возвращении своего бывшего наставника.

Эвертон Миколенко определился с приоритетной кандидатурой на пост тренера

"Ириски" ведут переговоры о возвращении своего бывшего наставника.

Шотландец Дэвид Мойес является приоритетной кандидатурой на пост главного тренера Эвертона, за который выступает украинец Виталий Миколенко.

61-летний специалист может вернуться в ливерпульский клуб, заменив во главе команды ранее отправленного в отставку Шона Дайча.

Как сообщает BBC, стороны уже ведут переговоры о будущем сотрудничестве и в пятницу должны продолжиться обсуждения условия контракта нового наставника.

Мойес ранее уже возглавлял Эвертон в период с 2002 по 2013 год. Последним местом работы шотландского специалиста был Вест Хэм, откуда он ушел по окончании прошлого сезона.

Эвертон в текущей кампании занимает на данный момент 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 19 сыгранных матчах 17 очков.

Ранее сообщалось, что Эвертон с Миколенко справился с представителем третьего дивизиона в Кубке Англии.

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