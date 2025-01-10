Мичел: Цыганков очень важен для Жироны. Его травмы - серьезная проблема для нас

Наставник каталонцев выразил надежду, что во второй части сезона украинца будут обходить повреждения.

Наставник Жироны Мичел высказался о физическом состоянии Виктора Цыганкова.

Испанский специалист надеется, что во второй части сезона украинца обойдут повреждения, поскольку, он важен для каталонцев.

«Он очень нужный нам игрок. Я надеюсь, что теперь он будет готовым на 100%. Это футболист, который в первой половине сезона чаще был травмированным чем доступен - это серьезная проблема.

После паузы он еще не в лучшей форме, но надеюсь он будет очень важным игроком во второй части сезона», - сказал Мичел.

Напомним, ранее сообщалось, что Цыганков сменил имидж.

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