Забитый пенальти Кейна принес Баварии очередные три очка

Мюнхенцы так и не смогли превратить доминацию в разгромную победу.

В субботу, 11 января, менхенгладбахская Боруссия принимала дома Баварию в рамках 16-го тура Бундеслиги.

Гости сразу взяли игру под свой полный и начали методичную осаду штрафной соперника, однако мюнхенцам никак не удавалось превратить влладение в опасность.

В первом тайме Бавария владела мячом 76% времени, однако создала моментов всего на 1 xG.

Во втором тайме хозяева существенно прибавили и даже стали отвечать своими атаками, однако судьба матча решил пенальти. Лукас Ульрих снес соперника в собственной штрафной, а Харри Кейн уверенно реализовал 11-метровый и принес Баварии три очка.

Статистика матча Боруссия М - Бавария 16-го тура Бундеслиги

Боруссия М - Бавария 0:1

Гол: Кейн (пенальти), 68

Ожидаемые голы (xG): 0.39 - 2.63

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 5 - 23

Удары в створ: 0 - 10

Угловые: 4 - 10

Фолы: 10 - 7

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