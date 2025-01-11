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Забитый пенальти Кейна принес Баварии очередные три очка

Мюнхенцы так и не смогли превратить доминацию в разгромную победу.
Сегодня, 21:26
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В субботу, 11 января, менхенгладбахская Боруссия принимала дома Баварию в рамках 16-го тура Бундеслиги.

Гости сразу взяли игру под свой полный и начали методичную осаду штрафной соперника, однако мюнхенцам никак не удавалось превратить влладение в опасность.

В первом тайме Бавария владела мячом 76% времени, однако создала моментов всего на 1 xG.

Во втором тайме хозяева существенно прибавили и даже стали отвечать своими атаками, однако судьба матча решил пенальти. Лукас Ульрих снес соперника в собственной штрафной, а Харри Кейн уверенно реализовал 11-метровый и принес Баварии три очка.

Статистика матча Боруссия М - Бавария 16-го тура Бундеслиги

Боруссия М - Бавария 0:1
Гол: Кейн (пенальти), 68

Ожидаемые голы (xG): 0.39 - 2.63
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 5 - 23
Удары в створ: 0 - 10
Угловые: 4 - 10
Фолы: 10 - 7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Менхенгладбах Бавария Мюнхен

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