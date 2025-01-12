Конте хочет заменить Хвича звездой Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо может отправиться в Серию А.
Главный тренер Наполи Антонио Конте хочет видеть в своей команде Алехандро Гарначо, пишет Альфредо Педулла.
По информации инсайдера, итальянец видит в вингере Манчестер Юнайтед идеальную замену Хвиче Кварацхелии.
Если грузин уйдет в ПСЖ уже в январе, то и Наполи сделает предложение манкунианцам сразу после трансфера.
Алехандро Гарначо оценивается в 50 млн евро, и сейчас вингер выпал из основного состава МЮ, а потому клуб может рассмотреть предложение Наполи.
Ранее также источник назвал настоящую причину ухода Кварацхелии.
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