Ярмолюк провел юбилейный матч за Брентфорд

Полузащитник Брентфорда и сборной Украины Егор Ярмолюк провел юбилейный матч за свой клуб.

Как сообщает пресс-служба «пчел», общее количество матчей Егора проведенное за английский коллектив достигло пятидесяти поединков во всех турнирах.

Отметим, что за 50 игр во всех соревнованиях Ярмолюк ни разу не отличался результативными действиями.

Напомним, что Брентфорд вылетел из Кубка Англии, уступив команде из 2-го дивизиона.

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