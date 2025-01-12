Милан хочет подписать звезду Ман Сити, которая намерена покинуть клуб

Итальянский Милан намерен подписать Кайла Уокера в ближайшее время.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «россонери» нацелились на приобретение защитника, как стало известно, что он хочет покинуть Манчестер Сити.

Личные условия контракта уже обсуждаются и не считаются сложными для итальянцев.

Стоит сказать, что после того, как Пеп Гвардиола сказал о желании игрока уйти из клуба он перестал тренироваться с «горожанами».

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