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Милан хочет подписать звезду Ман Сити, которая намерена покинуть клуб

Кайл Уокер может стать игроком «россонери».
Сегодня, 21:59
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Итальянский Милан намерен подписать Кайла Уокера в ближайшее время.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «россонери» нацелились на приобретение защитника, как стало известно, что он хочет покинуть Манчестер Сити.

Личные условия контракта уже обсуждаются и не считаются сложными для итальянцев.

Стоит сказать, что после того, как Пеп Гвардиола сказал о желании игрока уйти из клуба он перестал тренироваться с «горожанами».

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Манчестер Сити

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