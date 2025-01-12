Барселона - Реал: обзор и результат финала Суперкубка Испании 12.01.2025
В рамках финала Суперкубка Испании Реал встретился с Барселоной.
Для «сливочных» матч начал прекрасно. Уже на 4-ой минуте они открыли счет усилиями Килиана Мбаппе.
Впрочем, в дальнейшем матч пошел по сценарию «сине-гранатовых». На 22-ой минуте они восстановили паритет благодаря голу Ламина Ямаля.
Менее чем за 20 минут каталонцы не только вышли вперед, но и удвоили свое преимущество. Отмечались Роберт Левандовски и Рафинья.
Еще до перерыва забил Алехандро Бальде, а после начала второго тайма Рафинья оформил дубль.
Чуть позже Барса осталась в меньшинстве в связи с красной Войцеху Щенсны, но после этого Реал смог только на гол от Родриго.
Статистика матча Суперкубка Испании Реал - Барселона
Реал - Барселона 2:5
Голы Мбаппе, 4, Родриго, 60 - Ямаль, 22, Левандовски, 36, 39, Бальде, 45+9, Рафинья, 50
xG: 1.76 - 2.41
Удары: 19 - 14
Удары в створ: 6 - 8
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