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Барселона - Реал: обзор и результат финала Суперкубка Испании 12.01.2025

"Сине-гранатовые" торжествовали в Суперкубке Испании.
Вчера, 23:11
Барселона - Реал / Getty Images
Барселона - Реал / Getty Images

В рамках финала Суперкубка Испании Реал встретился с Барселоной.

Для «сливочных» матч начал прекрасно. Уже на 4-ой минуте они открыли счет усилиями Килиана Мбаппе.

Впрочем, в дальнейшем матч пошел по сценарию «сине-гранатовых». На 22-ой минуте они восстановили паритет благодаря голу Ламина Ямаля.

Менее чем за 20 минут каталонцы не только вышли вперед, но и удвоили свое преимущество. Отмечались Роберт Левандовски и Рафинья.

Еще до перерыва забил Алехандро Бальде, а после начала второго тайма Рафинья оформил дубль.

Чуть позже Барса осталась в меньшинстве в связи с красной Войцеху Щенсны, но после этого Реал смог только на гол от Родриго.

Статистика матча Суперкубка Испании Реал - Барселона

Реал - Барселона 2:5

Голы Мбаппе, 4, Родриго, 60 - Ямаль, 22, Левандовски, 36, 39, Бальде, 45+9, Рафинья, 50

xG: 1.76 - 2.41

Удары: 19 - 14

Удары в створ: 6 - 8

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид

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