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Неудавшаяся звезда Челси может вернуться в Бундеслигу

Кристофер Нкунку интересен Баварии.
Сегодня, 17:41
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

Бавария всерьез намерена попытаться подписать Кристофера Нкунку уже в январе, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, мюнхенцы уже даже согласовали личный контракт с нападающим Челси, осталось только договориться с самим клубом.

Спортивный директор Баварии Макс Эберль обязательно хочет видеть француза в составе уже сейчас, независимо от будущего Матиса Теля.

Более того, Бавария рассматривает вариант с включением Теля в сделку по Нкунку, так как Челси требует за француза не менее 65 млн евро.

При этом сам Кристофер хочет покинуть Челси и вернуться назад в Бундеслигу.

Ранее также сообщалось, что Милан не сумел продать своего форварда в Германию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Кристофер Нкунку

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