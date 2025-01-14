Милан добыл волевую победу над Комо, забив дважды в конце
"Россонери" сумели переврнуть ход игры.
В рамках 19-го тура чемпионата Италии Милан провел выездной поединок против Комо.
Подопечные Сеска Фабрегаса открыли счет во втором тайме благодаря голу Диао.
Команда Сержиу Консейсау, которая не могла взломать оборону Комо, сумела добыть волевую победу.
Сначала голом отличился Тео Эрнандес, а затем забил Рафаэля Леау.
В турнирной таблице Серии А Милан поднялся на седьмое место, набрав 31 балл. Комо идет на 16 строчке с 19 очками.
Комо - Милан 1:2
Голы: Диао, 60 - Эрнандес, 71, 76
Напомним, неудачник финала Лиги чемпионов нашел клуб на родине.
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