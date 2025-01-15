Челси вернет защитника из аренды с Кристал Пелес
Центральный защитник Трево Чалоба покинет Кристал Пелас и вернется в Челси.
Руководство "синих" приняло решение досрочно отозвать англичанина с аренды. Об этом сообщает The Athletic.
🚨 EXCL: Chelsea activate option to recall Trevoh Chalobah from loan at Crystal Palace. 25yo defender returns with immediate effect so not available for #CPFC at #LCFC tonight. Considered by #CFC as important part of squad for rest of season @TheAthleticFC https://t.co/TxQft1Xt1L— David Ornstein (@David_Ornstein) January 15, 2025
25-летний футболист немедленно вернется в расположение лондонской команды.
В текущем сезоне Чалоба провел 14 игр за Кристал Пелас, в которых забил три гола.
Напомним, Челси сумел избежать поражения от Борнмута с Забарным.
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