Челси вернет защитника из аренды с Кристал Пелес

Центральный защитник Трево Чалоба покинет Кристал Пелас и вернется в Челси.

Руководство "синих" приняло решение досрочно отозвать англичанина с аренды. Об этом сообщает The Athletic.

🚨 EXCL: Chelsea activate option to recall Trevoh Chalobah from loan at Crystal Palace. 25yo defender returns with immediate effect so not available for #CPFC at #LCFC tonight. Considered by #CFC as important part of squad for rest of season @TheAthleticFC https://t.co/TxQft1Xt1L