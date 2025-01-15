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Эвертон хочет подписать конкурента для Миколенко зимой

Мерсисайдцы также не прочь усилить и правый фланг защиты.
Сегодня, 17:19
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Английский Эвертон намерен усилить оба фланга защиты уже в ближайшее время.

Как сообщает издание TeamTalk, «ириски» считают усиление позиций правого и левого защитника - главным приоритетом трансферной политики.

На правый фланг мерсисайдцы намерены подписать Кайла Уокера-Питерса, но считают цену Саутгемптона в размере 7 млн евро завышенной.

Относительно кандидатур на левого защитника пока нет информации.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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