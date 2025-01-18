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Цыганков вернулся в стартовый состав Жироны и отличился ассистом

Украинец помог своей команде открыть счет в матче с Севильей.
Сегодня, 16:11
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В субботу, 18 января, Жирона и Севилья встретились в матче 20-го тура испанской Ла Лиги.

Украинский вингер каталонской команды Виктор Цыганков, восстановившийся от травмы, после выхода на замену в предыдущем поединке в этот раз попал в стартовый состав и помог "бело-красным" открыть счет в поединке.

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На 36-й минуте украинец записал на свой счет результативную передачу. После розыгрыша углового он подал в штрафную, где Арнау Мартинес головой отправил мяч в ворота.

Видео ассиста Цыганкова:

Отметим, что для Цыганкова этот ассист стал вторым в 12 матчах за Жирону в этом сезоне. Также на счету украинца один забитый мяч.

Источник видео: MEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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