Челси с результативной ошибкой Санчеса, но без особых проблем обыграл Веулверхэмптон

В понедельник, 20 января, Челси принимал дома Вулверхємптон в рамках 22-го тура АПЛ.

Первые 20 минут матча остались полностью за хозяева, которые провели с полдюжины атак, заставив попотеть Хосе Са. А уже на 23-й минуте угловой помог открыть счет Тосину Адарабийо.

После забитого мяча Челси сбавил темп, однако "волки" все равно никак не могли завладеть мячом и провести свои атаки, и лишь в самой концовке тайма также благодаря угловому гости сравняли счет после ошибки Роберта Санчеса. Выпавший из рук кипера мяч вогнал в ворота Мэтт Доэрти.

Во втором тайме команды действовали уже куда аккуратнее, но уже на 60-й минуте Челси вышел вперед после гола Кукурельи, и сразу же забил еще раз - постарался Мадуэке. У "волков" был лишь один серьезный шанс отыграться, но Роберт Санчес сполна расквитался за свою ошибку в первом тайме и спас команду.

Статистика матча Челси - Вулверхэмптон 22-го тура чемпионата Англии

Челси - Вулверхэмптон 3:1

Голы: Адарабийо, 24, Кукурелья, 60, Мадуэке, 66 - Доэрти, 45+5

Ожидаемые голы (xG): 3.15 - 0.86

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 19 - 0

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 3 - 6

Фолы: 8 - 14

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