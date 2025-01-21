Брентфорд Ярмолюка подпишет талантливого защитника
Майкл Кайоде станет игроком "пчел".
Английский Брентфорд усилит линию защиты.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «пчелы» согласовали переход Майкла Кайоде из Фиорентины. Трансфер оформлен на правах аренды.
У клуба АПЛ будет опция выкупа итальянского защитника за 16 млн евро.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне Кайоде стал основным правым защитником «фиалок», однако в межсезонье у команды сменился тренер и Рафаэле Палладино больше рассчитывает на Додо.
Напомним, ранее сообщалось, что тренер Брентфорда похвалил Ярмолюка за игру в матче с Ливерпулем.
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