Брентфорд Ярмолюка подпишет талантливого защитника

Английский Брентфорд усилит линию защиты.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «пчелы» согласовали переход Майкла Кайоде из Фиорентины. Трансфер оформлен на правах аренды.

У клуба АПЛ будет опция выкупа итальянского защитника за 16 млн евро.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Кайоде стал основным правым защитником «фиалок», однако в межсезонье у команды сменился тренер и Рафаэле Палладино больше рассчитывает на Додо.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Брентфорда похвалил Ярмолюка за игру в матче с Ливерпулем.

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