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Боруссия Дортмунд впервые за более чем 20 лет проиграла 4 матча подряд

"Шмели" находятся в интересной форме накануне игры с Шахтером
Сегодня, 10:39

В рамках 7-го тура Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд уступила Болонье.

Как сообщает OptaFranz, "шмели" проиграли 4 матча подряд во всех турнирах второй раз за последние 30 лет. Впервые это произошло в 2000, и тогда эта серия продлилась 6 матчей.

Кроме Болоньи дортмундцы в последних матчах проигрывали Айнтрахту, Байеру и Хольштайну.

Напомним, что вследствие этой серии уволили Нури Шахина .

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