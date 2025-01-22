Наполи сделал официальное предложение по вингеру Манчестер Юнайтед

Наполи сделал официальное предложение Манчестер Юнайтед, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера итальянский клуб предложил 50 млн евро + бонусы за Алехандро Гарначо.

Манчестер Юнайтед ответил отказом, так как хочет получить еще больше, стороны пока продолжают переговоры. Антонио Конте настаивает на трансфере, так что клуб попробует сделать максимум возможного.

Также за ситуацией следит Челси, который должен в ближайшее время решить, будет ли клуб подавать свое предложение.

Трансфермаркт оценивает Гарначо в 50 млн евро, в текущем сезоне у вингера восемь голов и пять асисстов в 32 матчах.

Ранее также сообщалось, что Боруссия уволила главного тренера.

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