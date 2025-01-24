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Бельгия определилась с новым тренером перед матчами против Украины

Руди Гарсия возглавит европейскую сборную.
Сегодня, 10:27

Сборная Бельгии решила вопрос касаемо вакантного поста главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, «красных дьяволов» возглавит Руди Гарсия. Француз подписал контракт прошлой ночью.

Детали договоренностей между бельгийскими функционерами и французским специалистом не сообщаются.

Официальное объявление ожидаются чуть позже.

Напомним, Бельгия сыграет с Украиной 20 и 23 марта. На ISPORT доступен календарь матчей сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина бельгия

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