Мойес повторил достижение двух других легенд АПЛ

Дэвид достиг отметки в 700 матчей на тренерском мостике разных клубов.

Матч Эвертона против Брайтона стал особенным для тренера "ирисок" Дэвида Мойеса.

Как сообщает OptaJoe, шотландский специалист достиг отметки в 700 матчей. Он лишь третий тренер в истории кому это удалось.

Кроме Мойеса это смогли сделать также Арсен Венгер и Сэр Алекс Фергюсон.

Также стоит отметить, что Дэвид провел свой 430-ый поединок во главе Эвертона.

Напомним, в матче против Брайтона Эвертон одержал минимальную победу .

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