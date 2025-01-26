Барселона могла вернуть Неймара
Однако, бразилец будет играть на Родине.
Журналист Виктор Наварро поделился "информационной бомбой" относительно Неймара.
По информации Наварро, бразилец мог вернуться в Барселону. Игрока предлагали каталонцам несколько недель назад, однако трансфера не произойдет.
Неймар станет игроком Сантоса, воспитанником которого он является. Сначала он будет играть в полугодовой аренде, а затем перейдет бесплатно к «рыбам», ведь контракт с Аль-Хилялем истечет.
Вингер хочет вернуться в сборную Бразилии к Чемпионату мира в 2026, который пройдет в Мексике, Канаде и США.
Напомним, ранее сообщалось, что Ривалдо отреагировал на скандальные слова Неймара о нем.
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