Барселона могла вернуть Неймара

Однако, бразилец будет играть на Родине.

Журналист Виктор Наварро поделился "информационной бомбой" относительно Неймара.

По информации Наварро, бразилец мог вернуться в Барселону. Игрока предлагали каталонцам несколько недель назад, однако трансфера не произойдет.

Неймар станет игроком Сантоса, воспитанником которого он является. Сначала он будет играть в полугодовой аренде, а затем перейдет бесплатно к «рыбам», ведь контракт с Аль-Хилялем истечет.

Вингер хочет вернуться в сборную Бразилии к Чемпионату мира в 2026, который пройдет в Мексике, Канаде и США.

Напомним, ранее сообщалось, что Ривалдо отреагировал на скандальные слова Неймара о нем.

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