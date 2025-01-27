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Украинский талант перейдет в середняк Серии А - источник

Геннадий Синчук станет игроком Болоньи.
Сегодня, 18:36
Геннадий Синчук / Getty Images
Геннадий Синчук / Getty Images

Украинский вингер Геннадий Синчук определился со своим дальнейшим карьерным шагом.

Как сообщает Игорь Цыганык, Синчук перейдет в Болонью. 17-летний игрок подпишет контракт по схеме 4+1.

Однако, футболист сможет сыграть за "россоблу" только с началом следующего сезона, ведь, вторую половину этой кампании он проведет в клубе-партнере итальянцев Монреале, который играет в МЛС.

Сейчас Геннадий является игроком Металлиста. В первой половине сезона он наиграл 7 матчей, забив 1 гол.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок сборной Украины перейдет в английский клуб .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Геннадий Синчук

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