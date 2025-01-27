Боруссия Д не может сойтись в контрактных условиях с главным кандидатом на пост тренера

Нико Ковача не устраивает то, что хочет ему предложить руководство "шмелей".

Немецкая Боруссия Дортмунд испытывает трудности с назначением нового тренера.

Как сообщает Ruhr Nachrichten, «шмели» не сходятся в условиях контракта с Нико Ковачем. 53-летний специалист хочет более долгий срок соглашения.

Руководство дортмундцев готово предложить Ковачу контракт только до конца сезона, а Нико хочет соглашение до 2026, или в идеале до лета 2027 года.

Боссы Боруссии не хотят связывать себя такими условиями, поскольку намерены искать лучшего кандидата после завершения сезона. Среди претендентов Рогер Шмидт и Себастьян Хенесс.

Напомним, ранее сообщалось, что Боруссия уволила Шахина.

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