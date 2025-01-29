Хавбек сборной Украины подписал контракт с турецким клубом

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко перейдет в турецкий чемпионат.

Как сообщают ряд турецких изданий, хавбек уже подписал контракт с Эюпспором, рассчитаный до на полтора года.

Напомним, что контракт Степаненко с Шахтером заканчивается летом текущего года, но хавбек уже выпал из основного состава "горняков".

Детали сделки межд клубами пока не разглашались, однако уже завтра Тарас прибудет в Турции, чтобы пройти медосомотр и подписать все бумаги.

Ранее также сообщалось, что хавбеком Динамо заинтересовался английский клуб.

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