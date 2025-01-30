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Боруссия Дортмунд объявила о назначении нового главного тренера

Нико Ковач подписал с "черно-желтыми" контракт, рассчитанный на полтора года.
Сегодня, 11:05
Нико Ковач / Getty Images
Нико Ковач / Getty Images

Дортмундская Боруссия объявила о назначении на пост главного тренера Нико Ковача.

Во главе немецкой команды 53-летний специалист сменил недавно отправленного в отставку Нури Шахина.

Как сообщает официальный сайт "черно-желтых", хорватский тренер подписал с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.

Ассистентами нового наставника команды станут его брат Роберт Ковач и Филипп Тапалович.

Читай также: Шахтер проиграл Боруссии и покинул текущий розыгрыш Лиги чемпионов

Официально хорватский специалист приступит к работе в следующее воскресенье после матча Бундеслиги против Хайденхайма. В ближайшей игре на тренерской скамье пока останется Майк Тулльберг, который временно руководил командой в предыдущих поединках с Вердером (2:2) в чемпионате и Шахтером (3:1) в Лиге чемпионов.

Ранее Ковач также работал со сборной Хорватии, франкфуртским Айтрахтом, мюнхенской Баварией, Монако и Вольфсбургом, который покинул в марте 2024 года.

Боруссия Дортмунд на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 26 очков в 19 сыгранных матчах.

Накануне дортмундцы в заключительном поединке основной стадии Лиги чемпионов одержали победу со счетом 3:1 над Шахтером и, заняв десятую позицию с 15 баллами в общей турнирной таблице, квалифицировались в раунд плей-офф турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд чемпионат Германии Нико Ковач

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