Малиновский приступил к тренировкам в общей группе Дженоа

Украинец восстановился от тяжелой травмы, которую получил еще в сентябре.

Малиновский уже работает в общей группе / genoacfc.it

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский близок к возвращению на поле после тяжелой травмы.

Как сообщает официальный сайт "россоблу", 31-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе, восстановившись от повреждения.

Читай также: Малиновский - о возвращении на поле: Многое будет зависеть от ответов, которые я получу

Напомним, что украинский хавбек 21 сентября в матче Серии А против Венеции (0:2) получил вывих сустава и перелом малоберцовой кости, после чего был прооперирован.

В нынешнем сезоне Малиновский успел принять участие в шести поединках Дженоа во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Ранее Руслан Малиновский отреагировал на уход Тараса Степаненко из Шахтера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!