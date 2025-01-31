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Малиновский приступил к тренировкам в общей группе Дженоа

Украинец восстановился от тяжелой травмы, которую получил еще в сентябре.
Сегодня, 17:58
Малиновский уже работает в общей группе / genoacfc.it
Малиновский уже работает в общей группе / genoacfc.it

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский близок к возвращению на поле после тяжелой травмы.

Как сообщает официальный сайт "россоблу", 31-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе, восстановившись от повреждения.

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Напомним, что украинский хавбек 21 сентября в матче Серии А против Венеции (0:2) получил вывих сустава и перелом малоберцовой кости, после чего был прооперирован.

В нынешнем сезоне Малиновский успел принять участие в шести поединках Дженоа во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Ранее Руслан Малиновский отреагировал на уход Тараса Степаненко из Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский

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