Малиновский приступил к тренировкам в общей группе Дженоа
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский близок к возвращению на поле после тяжелой травмы.
Как сообщает официальный сайт "россоблу", 31-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе, восстановившись от повреждения.
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Напомним, что украинский хавбек 21 сентября в матче Серии А против Венеции (0:2) получил вывих сустава и перелом малоберцовой кости, после чего был прооперирован.
В нынешнем сезоне Малиновский успел принять участие в шести поединках Дженоа во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.
Ранее Руслан Малиновский отреагировал на уход Тараса Степаненко из Шахтера.
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